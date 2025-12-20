Il dibattito sulla gestione del TFR e delle pensioni rimane aperto, con possibili cambiamenti nelle tempistiche di approvazione della manovra. Durante un vertice tra Meloni, Giorgetti, Tajani e Salvini, si è discusso anche di aiuti economici fino a 1.500 euro per le scuole paritarie. La questione previdenziale è al centro delle attenzioni, e potrebbe esserci uno slittamento dell’esame in Aula.

Vertice tra Meloni, Giorgetti, Tajani e Salvini sulla manovra Al centro il tema previdenziale. Può slittare l’arrivo in Aula. Il tema è sempre quello: le pensioni e le coperture da trovare per il provvedimento che spinge il Tfr nei fondi. La Lega è stata chiara e non accetta nessun allungamento delle finestre (il tempo che passa il momento in cui sono stati raggiunti i requisiti per uscire dal lavoro e il primo assegno). L’ipotesi di un decreto ad hoc sembra essere tramontata e così in serata i vertici del governo ( Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti ) si sono riuniti per ridefinire le coperture dell’emendamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - È ancora tira e molla su Tfr e pensioni. Aiuti fino a 1.500 euro per le paritarie

