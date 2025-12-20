Dybala ed il traguardo per pochi eletti | Juve avvisata Match speciale per l’argentino stasera all’Allianz Stadium | la Joya punta Berardi e Immobile

Dybala insegue un traguardo storico nella sfida contro la Juventus. L’argentino della Roma punta a raggiungere Berardi e Immobile nel 2026. La sfida di questa sera tra Juventus e Roma non è solo una gara cruciale per le ambizioni Champions di Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini, ma rappresenta anche un momento di possibile consacrazione storica per Paulo Dybala. La “Joya”, grande ex dell’incontro, torna all’Allianz Stadium con un obiettivo personale che lo inserirebbe definitivamente nell’olimpo del calcio italiano dell’ultimo decennio. L’argentino, infatti, si trova a un passo da un traguardo che pochissimi eletti hanno saputo raggiungere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

