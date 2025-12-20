Due ubriachi rapinano 45enne in bus e aggrediscono anziano.

Hanno usato cocci di bottiglia per minacciare un 45enne e rapinarlo di occhiali Ray Ban e cellulare. Non paghi, hanno minacciato un pensionato con una sbarra di ferro; l’anziano è riuscito a fuggire, rifugiandosi nella vicina biblioteca. I due malviventi, egiziani, 22 e 26 anni, irregolari sul territorio e già noti alle forze dell’ordine, sono stati poi rintracciati e arrestati dalla polizia locale. È successo ieri mattina a San Giuliano, quando i due nordafricani, ubriachi fradici, si sono prima accaniti su un 45enne sudamericano che aspettava il bus in via Roma, poco lontano dall’ufficio postale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

