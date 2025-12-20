Due morti in un' abitazione del Comasco

Due persone sono state trovate decedute in un'abitazione di Ronago, frazione del Comune di Como. Si tratta di un uomo e una donna anziani. Le circostanze dell'accaduto sono ancora al vaglio delle autorità competenti. La vicenda resta sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

21.20 I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago,frazione di 1.600 abitanti del Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Sull'accaduto indagano i carabinieri. A dare l'allarme, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato il figlio dell'uomo trovato morto con la seconda moglie, una donna di origini straniere. Marito e moglie avevano entrambi più di settant'anni.

