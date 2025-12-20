Due morti in abitazione a Uggiano ipotesi omicidio suicidio

Nella frazione di Ronago, Uggiano, sono stati trovati i corpi di un uomo e di una donna all’interno di un’abitazione. Le autorità ipotizzano si tratti di un episodio di omicidio-suicidio. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali motivazioni.

I corpi senza vita di un uomo e una donna rinvenuti in un'abitazione di Ronago, frazione di Uggiano (Como); si tratterebbe di omicidio-suicidio. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: 80enni trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio Leggi anche: mamma e figlio trovati morti. C'è l'ipotesi omicidio-suicidio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Due morti in abitazione a Uggiano, ipotesi omicidio suicidio - I corpi senza vita di un uomo e una donna rinvenuti in un'abitazione di Ronago, frazione di Uggiano (Como); si tratterebbe di omicidio- fanpage.it

Due morti in una abitazione nel Comasco: ipotesi omicidio-suicidio - I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1. tg24.sky.it

Due morti in una abitazione, ipotesi omicidio-suicidio - I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1. rainews.it

Rob Reiner e sua moglie sono stati trovati morti nella loro abitazione. Entrambi presentavano ferite compatibili con quelle provocate da un coltello. Di seguito il commento della figlia. - facebook.com facebook

Il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti nella loro abitazione a Los Angeles, aperta un’indagine x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.