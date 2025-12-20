Dubai sott’acqua come mai prima | piogge record città allagate e voli cancellati negli Emirati

Negli Emirati Arabi Uniti si sono verificati eventi meteorologici eccezionali, con piogge record che hanno causato allagamenti e cancellazioni di voli. È un fenomeno senza precedenti negli ultimi 76 anni, segnando un episodio raro e significativo per la regione. Dubai si trova in una situazione senza precedenti, come mai prima d’ora.

‘Da 76 anni non si assisteva a uno scenario del genere’. Una scena mai vista prima negli Emirati Arabi Uniti. Strade trasformate in fiumi, quartieri allagati, aeroporti in difficoltà e voli cancellati: la tempesta che ha colpito il Paese tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre ha riscritto la cronaca meteo di una delle regioni più aride del pianeta. Secondo le autorità, si tratta della pioggia più intensa mai registrata a Dubai negli ultimi 76 anni, un evento estremo che ha messo sotto pressione infrastrutture, trasporti e servizi essenziali. Piogge torrenziali e città paralizzate: Dubai e Sharjah sommerse. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dubai sott’acqua come mai prima: piogge record, città allagate e voli cancellati negli Emirati Leggi anche: Ibiza sott’acqua dopo le piogge record Leggi anche: Thailandia, piogge record: Hat Yai sott'acqua Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Leggo. . #Dubai sott'acqua. Negli Emirati Arabi Uniti, un nubifragio ha devastato la città trasformando le strade in fiumi. Decine di voli sono stati cancellati e molte strade e autostrade sono state bloccate. Secondo le autorità si tratta della più grave pioggia che - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.