DSequestrati circa kg 1.400 di droga con 384 arresti e 655 denunce
La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
