Un’operazione notturna condotta con droni ha portato il conflitto ben oltre le linee terrestri, spingendosi fino alle acque del Mar Caspio. Nel corso delle ultime ore, velivoli senza pilota ucraini hanno preso di mira una nave da guerra russa e un impianto di estrazione di petrolio, colpendo obiettivi considerati strategici sia dal punto di vista militare sia energetico. L’azione, secondo quanto riportato dai media di Kiev, è stata confermata dallo Stato maggiore, che ha fornito i primi dettagli sull’operazione. L’obiettivo militare principale è stato identificato nella nave pattugliatrice russa 22460 “Okhotnik”, impegnata in attività di sorveglianza in un’area sensibile, nelle immediate vicinanze di infrastrutture petrolifere e del gas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Droni in azione nel Mar Caspio: colpita nave russa e piattaforma petrolifera

Leggi anche: Ucraina: Kiev, 'colpita con droni piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio'

Leggi anche: Ucraina: droni di Kiev colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L’Ucraina colpisce per la prima volta il Caspio e prende di mira un impianto Lukoil; Kiev: colpita nave da guerra russa nel Mar Caspio; I droni ucraini hanno colpito due piattaforme petrolifere russe nel Mar Caspio, secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza; Ucraina: droni contro piattaforma petrolifera russa nel Mar Caspio.

Droni ucraini colpiscono nave da guerra russa e piattaforma petrolifera nel Mar Caspio - Secondo lo Stato Maggiore di Kiev, centrata la nave 22460 Okhotnik e una piattaforma Lukoil nel giacimento di Filanovsky durante un attacco notturno ... msn.com