Droga maxi operazione in diverse province con 384 arresti e 655 denunce

La Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione in diverse province italiane, mirata al contrasto del traffico di droga e della criminalità organizzata. L’intervento ha portato all’arresto di 384 persone e alla denuncia di 655 individui, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica. Questa operazione rappresenta un passo importante nel contrasto alle attività illecite sul territorio.

Droga e criminalità diffusa:maxi operazione nazionale.Decisivo il contributo della Questura aretusea

