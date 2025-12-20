Droga maxi operazione in diverse città | 384 arresti e sequestri per 1.400 chili

Vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province contro la criminalità diffusa, dal bilancio di 384 arresti e 655 denunce. Sequestrati inoltre circa kg 1.400 di droga. La Polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso ieri una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, talvolta anche attraverso i cannabis shop, e dei connessi reati di criminalità diffusa. Le condotte criminose contrastate sono state quelle riconducibili ai “regolamenti di conti”, ad alcune tipologie di reati contro il patrimonio, al porto illegale di armi e, più in generale, agli episodi di violenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

