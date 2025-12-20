Droga e cannabis shop nel mirino | maxi blitz nazionale arresti anche a Messina
Messina è tra le città al centro della vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato su scala nazionale. Nel capoluogo peloritano, infatti, specifici servizi della Squadra Mobile hanno portato all’arresto di due uomini di 39 e 31 anni, colti in flagranza mentre detenevano sostanze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Droga e armi, blitz nel Bresciano: tre arresti e un cannabis shop sequestrato
Leggi anche: Blitz della Guardia di Finanza, cannabis shop nel mirino: scatta il maxi sequestro milionario
Droga e criminalità diffusa, maxi blitz della polizia: 384 arresti in tutta Italia; Negozio di canapa nel mirino. Ritirati 5 chili di prodotti: Pronti a fare ricorso; Spaccio e cannabis shop nel mirino: 384 arresti e oltre una tonnellata di droga sequestrata (VIDEO).
Spaccio e cannabis shop nel mirino: 384 arresti e oltre una tonnellata di droga sequestrata (VIDEO) - 400 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo condotta dalla Poliz ... zoom24.it
Maxi blitz antidroga in tutta Italia, cannabis shop nel mirino: due arresti in città - Maxi operazione antidroga della polizia in tutta Italia, identificate migliaia di persone: due arresti anche a Verona. veronaoggi.it
Maxi blitz nazionale della Polizia contro lo spaccio, arresti e sequestri anche a Genova - Un’operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa ha portato a centinaia ... telenord.it
SPACCIAVANO DROGA ALL’INTERNO DEI PROPRI CANNABIS SHOP, CONDANNATO COMMERCIANTE Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha concluso una mirata attività di controllo nel settore della commercializzazione... x.com
LA RIVOLUZIONE DEL THC: LA MARIJUANA PSICOATTIVA È NATA SOLO DOPO IL '900 UN VIAGGIO NELLA STORIA PER CAPIRE PERCHÉ L'ANTICA CANAPA NON AVEVA EFFETTI DROGANTI Per millenni, la Cannabis sativa L. è stata una delle p - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.