Droga e cannabis shop nel mirino | maxi blitz nazionale arresti anche a Messina

Messina è tra le città al centro della vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato su scala nazionale. Nel capoluogo peloritano, infatti, specifici servizi della Squadra Mobile hanno portato all’arresto di due uomini di 39 e 31 anni, colti in flagranza mentre detenevano sostanze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Droga e criminalità diffusa, maxi blitz della polizia: 384 arresti in tutta Italia; Negozio di canapa nel mirino. Ritirati 5 chili di prodotti: Pronti a fare ricorso; Spaccio e cannabis shop nel mirino: 384 arresti e oltre una tonnellata di droga sequestrata (VIDEO).

Spaccio e cannabis shop nel mirino: 384 arresti e oltre una tonnellata di droga sequestrata (VIDEO) - 400 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo condotta dalla Poliz ... zoom24.it