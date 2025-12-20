Droga del clan Picca ' Pippotto' spedito ai domiciliari

Arresto domiciliari per Giuseppe Lama alias Pippotto. E' quanto stabilito dal gp Antonio Baldassarre del tribunale di Napoli nel corso dell'udienza del processo, che si sta celebrando con rito abbreviato, sullo spaccio di droga che sarebbe stato gestito dal ras dei Casalesi Aldo Picca. Il gup ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Camorra e droga: 5 condanne per gli affiliati al clan Picca - Il processo nasce da una costola della maxi inchiesta sul gruppo criminale messo in piedi da Aldo Picca (non imputato in questo processo) che dopo la scarcerazione avrebbe messo in piedi una nuova ... casertanews.it

Teverola, primo verdetto su clan Picca-Di Martino: 5 condanne, 2 patteggiamenti e 3assoluzioni - Il quadro che emerge dall’aula è netto: cinque condanne, due patteggiamenti e tre assoluzioni. pupia.tv

Napoli- Colpo al clan Formicola Silenzio con un ingente sequestro di droga da parte degli agenti della Squadra mobile e del locale commissariato. La polizia ha sequestrato oltre 65 chilogrammi di hashish e marijuana nel Bronx di Taverna del Ferro. Droga ch x.com

L’attività del clan, secondo i giudici, comprendeva estorsioni, traffico di droga e intimidazioni - facebook.com facebook

