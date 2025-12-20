Droga del clan Picca ' Pippotto' spedito ai domiciliari

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arresto domiciliari per Giuseppe Lama alias Pippotto. E’ quanto stabilito dal gp Antonio Baldassarre del tribunale di Napoli nel corso dell’udienza del processo, che si sta celebrando con rito abbreviato, sullo spaccio di droga che sarebbe stato gestito dal ras dei Casalesi Aldo Picca. Il gup ha. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Droga del clan Picca, 'Pippotto' spedito ai domiciliari.

