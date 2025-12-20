Droga dall’interno della cella | inflitte pene per quasi 42 anni

Tempo di lettura: 2 minuti Con i componenti del suo gruppo all’esterno del carcere, avrebbe gestito lo spaccio della droga direttamente dalla sua cella di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino, Americo Marrone, ieri condannato a 14 anni, un mese e 10 giorni di reclusione dal gup di Napoli Fabrizio Finamore che ha inflitto complessivamente pene per quasi 42 anni. Le condanne, giunte al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, oltre a Marrone di Altavilla Irpina sono state inflitte anche alla moglie, Tiziana Porchi, 7 anni e due mesi; a Valentino D’Angelo, nipote di Marrone (6 anni e 8 mesi), Aniello Manzo (6 anni e 11 mesi) e Francesco De Angelis (6 anni, 11 mesi e 10 giorni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

