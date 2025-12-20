Droga dal Brindisino spacciata nel Tarantino | 14 pene al ribasso in appello

LECCE - “Sconti di pena” in appello per diversi imputati che il 30 ottobre 2024 erano stati condannati in un processo relativo a traffici di droga dal Brindisino al Tarantino. I legali, dopo il primo grado con rito abbreviato (“sconto” pari a un terzo della pena), hanno fatto ricorso all'istituto. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Droga dal Brindisino spacciata nel Tarantino: 14 pene al ribasso in appello.

droga brindisino spacciata tarantinoDroga dal Brindisino spacciata nel Tarantino: 14 pene "al ribasso" in appello - Dopo il primo grado con rito abbreviato: concordato per diversi imputati, tra i quali i fratelli Di Palmo. brindisireport.it

