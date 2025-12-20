"Buongiorno, ma questo è il Dreoni che era in via Cavour?", domanda candidamente un nonno che pensa al regalo di Natale per il nipotino. Risposta della titolare: "Non guardi così male il negozio, è piccolo, concentrato ma bellino". "Ma io cercavo la sezione del modellismo navale", ribatte il signore dal cappotto blu navy, spaesato dalla metratura extra small di un negozio ben lontano dai mille metri quadrati dell’istituzione Dreoni di fronte al Palazzo del Pegaso. La panacea per grandi e piccini fino alla maxi liquidazione del marzo scorso dopo 102 anni di storia. "Quelli non li teniamo più purtroppo", ammette Silvia Dreoni, titolare insieme alla sorella. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dreoni, dolore e rinascita: "In centro un pezzo di cuore. Alle Cure c’è la città vera"

Leggi anche: Lo storico Dreoni riapre alle Cure: "Qui perché in centro non c'è più vita" / FOTO

Leggi anche: Dreoni riapre i battenti alle Cure: "La nuova insegna sventola già. I clienti entrano e ci abbracciano"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dreoni, dolore e rinascita: In centro un pezzo di cuore. Alle Cure c’è la città vera.

Dreoni, dolore e rinascita: "In centro un pezzo di cuore. Alle Cure c’è la città vera" - Le storiche titolari del negozio di via Cavour hanno riaperto in periferia "Imu, Tari, otto dipendenti e fiorentini spariti: resistere era impossibile" . lanazione.it