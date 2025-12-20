Dove vedere in tv Benetton Treviso-Zebre oggi United Rugby Championships | orario programma streaming

Come da tradizione, saranno i giorni a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare a veder andare in scena i derby nazionali tra le squadre impegnate nello United Rugby Championship: per il settimo turno dell’edizione 2025-2026 si giocherà a Treviso il primo derby italiano tra Benetton e Zebre. Dopo i primi 6 turni entrambe le squadre vantano un ruolino di marcia fatto di 2 vittorie e 4 sconfitte: le Zebre hanno accumulato 2 punti bonus, mentre il Benetton uno solo. Per effetto di questi risultati, le Zebre sono 11me a quota 10, davanti al Benetton, che è 12° a quota 9. La sfida andrà in scena oggi, sabato 20 dicembre, allo stadio Monigo di Treviso, con calcio d’inizio fissato per le ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

