Dove va l’Italia in politica estera? Parla Angelo Panebianco
L’Ucraina, il rapporto con gli Stati Uniti, il Medio Oriente, l’ondata di antisemitismo, l’Europa che si sente indifesa. A che punto è l’Italia, in questo quadro, e dove va? Chiediamo aiuto al prof. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Mattarella: "Impegno dell'Italia all'Onu è asse politica estera"
Leggi anche: Vaticano-Israele, dove nasce l’incidente diplomatico: il cortocircuito Prevost-Parolin e i dubbi sulla vera politica estera della Santa Sede
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
POLITICA ITALIA La stretta sulle pensioni causa tensioni in maggioranza, Boccia (PD): "Il ministro Giorgetti sconfessato dal suo stesso partito". - facebook.com facebook
La sociologia marxista in Italia e Maximilien Rubel tra etica politica e critica del marxismo ift.tt/VZ52rwG #evento #takethedate x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.