Douglas è cresciuta del 3,5% | ricavi a 4,58 miliardi
Il leader del settore Douglas ha concluso l'esercizio finanziario 2024/2025, chiuso il 30 settembre, con risultati solidi, registrando una crescita del 3,5% e ricavi pari a 4,58 miliardi di euro. La performance conferma la stabilità e la capacità dell'azienda di mantenere un andamento positivo nel contesto attuale. Questi dati testimoniano la solidità della strategia adottata e l'affidabilità del marchio nel mercato.
Il leader del settore Douglas chiude l’esercizio finanziario 20242025 (chiuso il 30 settembre), con risultati solidi. Nonostante il contesto di mercato definito “volatile”, i ricavi crescono del 3,5% a 4,58 miliardi di euro, mentre l’utile netto è più che raddoppiato a 175,4 milioni di euro. Il tutto sostenuto in particolare dalla significativa riduzione dell’indebitamento. Douglas, crescita del 3,5% (e ricavi a 4,58 miliardi). L’azienda ha chiuso, inoltre, con un Ebitda adjusted del 16,8%. Questo ha confermato la tenuta del proprio modello omnicanale, nonostante il rallentamento dei consumi registrato nella prima parte del 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
