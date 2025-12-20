Douglas è cresciuta del 3,5% | ricavi a 4,58 miliardi

Il leader del settore Douglas ha concluso l'esercizio finanziario 2024/2025, chiuso il 30 settembre, con risultati solidi, registrando una crescita del 3,5% e ricavi pari a 4,58 miliardi di euro. La performance conferma la stabilità e la capacità dell'azienda di mantenere un andamento positivo nel contesto attuale. Questi dati testimoniano la solidità della strategia adottata e l'affidabilità del marchio nel mercato.

