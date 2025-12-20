Dorothea Wierer ha conquistato un pregevole terzo posto nell’inseguimento di Le Grand Bornard, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurra è salita sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante per la quinta volta in stagione considerando eventi individuali e di squadra, a dimostrazione di un eccellente stato di forma quando manca un mese e mezzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse altoatesina ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Oggi è stata una giornata molto stancante. Fin dalla partenza si è fatta subito tosta, perché le condizioni erano veramente difficili e la neve non molto facile, rendendo tutto il resto del percorso molto duro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dorothea Wierer: "Peccato per il tiro scappato, non guardo la classifica". Vittozzi: "Mass start per vincere"

