Dorothea Wierer | Peccato per il tiro scappato non guardo la classifica Vittozzi | Mass start per vincere
Dorothea Wierer ha conquistato un pregevole terzo posto nell’inseguimento di Le Grand Bornard, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurra è salita sul podio nel massimo circuito internazionale itinerante per la quinta volta in stagione considerando eventi individuali e di squadra, a dimostrazione di un eccellente stato di forma quando manca un mese e mezzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse altoatesina ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “ Oggi è stata una giornata molto stancante. Fin dalla partenza si è fatta subito tosta, perché le condizioni erano veramente difficili e la neve non molto facile, rendendo tutto il resto del percorso molto duro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Biathlon, prime gare per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer: i risultati incoraggianti in Nord Europa
Leggi anche: Dorothea Wierer ancora sul podio nell’inseguimento ad Annecy! Vittozzi sfiora la top5, vince Jeanmonnot
Dorothea Wierer dà forfait per la staffetta femminile di Hochfilzen: al suo posto una giovane; Biathlon, Dorothea Wierer ai piedi del podio nella Sprint di Hochfilzen. Vittozzi paga gli errori al poligono; LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: si apre il regno di Jeanmonnot! Wierer, che peccato!; Tommaso Giacomel festeggia la vittoria: “La sprint mi si adatta, aggressivo al tiro. Dedicata alla nonna”.
Dorothea Wierer: “Peccato per il tiro scappato, non guardo la classifica”. Vittozzi: “Mass start per vincere” - Dorothea Wierer ha conquistato un pregevole terzo posto nell'inseguimento di Le Grand Bornard, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. oasport.it
Wierer dopo il terzo posto nell'Inseguimento di Le Grand Bornand: "Sono seconda ma non guardo la classifica. La Mass sarà una prova di sopravvivenza" - Le parole di Dorothea Wierer al termine della pursuit femminile di Le Grand Bornand, che le ha consegnato con il terzo posto il qui ... eurosport.it
Dorothea Wierer dà forfait per la staffetta femminile di Hochfilzen: al suo posto una giovane - Dorothea Wierer non risponderà all'appello quest'oggi nella staffetta femminile di Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon ... oasport.it
Super Dorothea Wierer ! Terzo gradino del podio nell'inseguimento di Le Grand Bornand - facebook.com facebook
Biathlon, Dorothea Wierer terza nell'inseguimento di Le Grand Bornand #SkySport x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.