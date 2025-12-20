Dorothea Wierer ancora sul podio nell’inseguimento ad Annecy! Vittozzi sfiora la top5 vince Jeanmonnot

Altro giro, altro podio per Dorothea Wierer nell’appuntamento di Annecy-Le Grand Bornand (Francia), terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi transalpine la biatleta altoatesina ha bissato il risultato della Sprint sui 7,5 km, chiudendo al terzo posto l’inseguimento odierno (52° podio in carriera nel massimo circuito) grazie a una prova di grande intelligenza tattica, macchiata da un solo errore al poligono, nella terza serie. Una gestione dello sforzo impeccabile ha permesso a Wierer di contenere gli attacchi delle avversarie nell’ultimo giro, tagliando il traguardo con un ritardo di 32”7 dalla vincitrice, la beniamina di casa Lou Jeanmonnot. 🔗 Leggi su Oasport.it

