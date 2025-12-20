Dorme in chiesa dà fuoco ad alcuni ceri e picchia i carabinieri | arrestato un 41enne

Alzano Lombardo. Ubriaco, si è appisolato su una panca della chiesa di San Lorenzo Martire, ad Alzano Lombardo. Il parroco gli ha chiesto di andarsene, dato che di lì a poco avrebbe dovuto celebrare la messa. Così l’uomo, M.S., rumeno di 41 anni senza fissa dimora, si è alzato barcollando ma, invece di raggiungere l’uscita, si è avvicinato ad una composizione di candele natalizie contornate da rami d’abete sistemata davanti all’altare. Con un accendino ha acceso i lumi, poi li ha afferrati e li ha scaraventati a terra, rischiando di provocare un incendio. A quel punto il prete ha chiamato il 112 e, dato che l’uomo si stava allontanando, ha fornito la sua descrizione ai militari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

