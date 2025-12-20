doppio podio azzurro nel psl di davos con messner e march vince auner

Si è da poco conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo di PSL 2025-2026. Sulla pista di Davos, in Svizzera, il primo successo stagionale è stato conquistato dall’austriaco Arvid Auner. Il campione in carica della CdM di slalom parallelo è riuscito ad imporsi nella Big Final superando Gabriel Messner (+0.32) e riconfermandosi in prima posizione a Davos dopo la vittoria dell’anno scorso. Si ferma solo in seconda piazza il percorso di Gabriel Messner che ha cercato fino alla fine di sorprendere l’avversario. Sale invece sul gradino più basso del podio Aaron March che conferma la grande condizione di inizio stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

