Doppio Capomaggio il Foggia lotta ma cede alla Salernitana | la gemma di Castorri non basta
Galo Capomaggio. ex Cerignola come Achik, come Tascone, come mister Raffaele. È lui il protagonista della sfida all'Arechi vinta dalla Salernitana sul Foggia. Un successo che rilancia le ambizioni dei campani in ottica primo posto, ma concede qualche motivo per sperare anche ai rossoneri, autori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: La Salernitana si aggrappa a Capomaggio: vince, soffre e ritorna terza
Leggi anche: Pagelle Monopoli – Salernitana 0-1: sublime Capomaggio, il ‘tridente’ penalizza Ferraris
Una doppietta di Capomaggio basta alla Salernitana per battere il Foggia - Dopo Picerno la Salernitana concede il tanto atteso e richiesto bis contro il Foggia, anche questo con il punteggio di 2- ilmattino.it
Liratv. . De Boer: “Ci abbiamo creduto fino alla fine” Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #anche #boer #capomaggio #giocare #campo #possiamo #mister #facile #dopo #infortu - facebook.com facebook
