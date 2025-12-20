Dopo la partita alle slot si prendono a bottigliate | chiuso il bar
Da sempre via Tommaseo è una zona di Padova considerata ad alto rischio sul fronte della sicurezza. Ebbene, il 19 dicembre sera è stato notificato dal personale della Polizia di Stato, il provvedimento a firma del questore Marco Odorisio di sospensione della licenza di somministrazione di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
