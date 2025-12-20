Dopo il decreto anti-cannabis light scattano i controlli per far rispettare la nuova norma | denunce e sequestri

Il blitz nazionale antidroga della Polizia di Stato ha riguardato anche una forte stretta sui negozi che vendono per il consumo umano cannabis light, dopo la nuova normativa nazionale di fine estate 2025 che mette fine alla vendita pubblica di prodotti e derivati. Restano invece commerciabili. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Se il governo utilizza ad arte un caso di cronaca per la sua crociata contro la cannabis light.

Sulla cannabis light si va avanti a ricorsi e sentenze - Il Consiglio di Stato ha sospeso di nuovo il decreto che aveva reso illegale vendere prodotti contenenti cannabidiolo – o CBD, un principio attivo della marijuana – se non in farmacia e dietro ricetta ... ilpost.it