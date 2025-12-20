Aiutare a ricostruire vite spezzate. È questo l’obiettivo della campagna di raccolta fondi “Dona speranza oggi”, promossa da AFT-CED Odv, da oltre quarant’anni al fianco delle persone con dipendenze patologiche e delle loro famiglie. L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza, alle aziende e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - “Dona speranza oggi”: parte la raccolta fondi per ricostruire vite spezzate

Leggi anche: "Salviamo vite umane", da Agrigento al Burundi: parte raccolta fondi per sostenere medici volontari

Leggi anche: Mapello, raccolta fondi per gemellini malati: «C’è una speranza»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La cura della Speranza, un libro per affrontare le sfide di oggi; Guido Marangoni e il Natale: dona speranza; Accendere la speranza in Terra Santa: tre luci che tornano a brillare; Città della Speranza, trent'anni di ricerca per salvare i bambini da leucemie e tumori: «Investiti 120 milioni di euro in terapie?».

Le Stelle di Natale che portano speranza: Universo Minori dona solidarietà e rinascita alla Casa Circondariale di Crotone - facebook.com facebook