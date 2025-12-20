Don Francesco Cristofaro riceve un poster commemorativo dell’incontro con Papa Leone XIV

Don Francesco Cristofaro: “Dal Vangelo di Matteo le mie personali esperienze” - “Venite a me”: Il Viaggio con Don Francesco Cristofaro nel Vangelo di Matteo Dalla nascita a Betlemme al Discorso della Montagna, esploriamo la misericordia di Gesù con Don Francesco Cristofaro e il s ... interris.it

Don Francesco Cristofaro agli studenti dell'alberghiero: "Abbiate il coraggio di sognare e non fatevi rubare la speranza" [FOTO] - All'iniziativa, giovedì 11 dicembre, hanno preso parte la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, Antonio Di Giosafat, direttore della libreria San Paolo di Pescara, e Davide De Amicis, direttore ... ilpescara.it

In questa ultima domenica di avvento, Don Francesco Cristofaro e Mario Sei nella nuova punta Fatti per il cielo, ci parleranno della figura di San Giuseppe, del tema della pace, un pensiero a quanti sono nelle carceri e tanto alto ancora. Non resta che seguirli - facebook.com facebook

