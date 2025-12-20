di Antonio Montesanti * Buongiorno tutto il giorno da Porto Santa Venere. Qualche annetto fa frequentava spesso il mio studio in corso San Francesco l’architetto Domenico Carreri, profondamente innamorato in modo colto della storia e del paesaggio di Pizzo. Lo ricordo con piacere grazie all’articolo che oggi fb mi ha riproposto. Un caso? Non so. Forse l’algoritmo legato a quanto accade oggi lungo la costa pizzitana. Quante notizie, aneddoti interessanti mi donava sulla sua città ed i suoi monumenti, ad ogni incontro. Architetto di solida formazione e figura pubblica stimata, la cui presenza discreta ma autorevole aveva contribuito, per anni, a mantenere vivo un rapporto equilibrato tra progetto, città e paesaggio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Domenico Carreri, un vuoto culturale per Pizzo

