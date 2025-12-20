domenica 28 dicembre su gold tv la x edizione del concerto di natale

D omenica 28 dicembre alle ore 20.00 andrà in onda in esclusiva su Gold Tv la X Edizione del Concerto di Natale, un evento che celebra la musica e la solidarietà organizzato da Rosso al Tramonto Up Music in collaborazione con l’Associazione “Amici di Martina”. La serata sarà condotta da Paola Delli Colli. Questa produzione, ormai radicata nel panorama natalizio, unisce ogni anno l’eccellenza musicale con un profondo spirito di unione e condivisione, mantenendo la sua formula unica: un evento senza quote di partecipazione, classifiche o competizioni, dove ogni artista riceve una medaglia celebrativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

