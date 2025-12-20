Domani andiamo insieme a scuola. Erika disse sì e placò il suo pianto.

Vichi Lo so che se quel ragazzino non ti." "Uffa, basta!" "Aspetta, lasciami finire. So bene che questa cosa ti fa soffrire, ma non per questo devi sentirti brutta. Non sono gli altri a farci belli o brutti. Capisci cosa voglio dire?" "Uhmm." fece Erika, un po’ più calma. "Ti va di fare una cosa?" "Cosa." "Domattina ti accompagno a scuola e mi fai vedere quel ragazzino." "Oddio, no." "Perché no? L’occhio esperto di tua mamma saprà capire qualcosa, perché non sempre le persone fanno vedere quello che sentono. I sentimenti sono complicati, a volte qualcuno fa il contrario di quello che vorrebbe fare, e può succedere per tanti motivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

