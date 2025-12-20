Dogana di Avellino appello agli imprenditori per salvare le statue storiche

Dopo anni di abbandono, la Dogana di Avellino si avvia a un percorso di recupero, ma il ritorno all’antico splendore rischia di restare incompleto. Il Comitato per la Salvezza della Dogana ha lanciato un appello pubblico agli imprenditori irpini affinché contribuiscano al recupero dell’apparato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

dogana avellino appello agliDogana, il Comitato chiama gli imprenditori: ci aiutino a recuprrare la Dogana - Arriva dal Comitato per la Salvezza della Dogana "Dopo anni di abbandono, la Dogana di Avellino si appresta a ... msn.com

