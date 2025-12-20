Dogana di Avellino appello agli imprenditori per salvare le statue storiche
Dopo anni di abbandono, la Dogana di Avellino si avvia a un percorso di recupero, ma il ritorno all’antico splendore rischia di restare incompleto. Il Comitato per la Salvezza della Dogana ha lanciato un appello pubblico agli imprenditori irpini affinché contribuiscano al recupero dell’apparato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
LabTv. . Il commissario straordinario del Comune di Avellino, Giuliana Perrotta, traccia un bilancio della sua azione alla guida dell'ente e annuncia alcune novità. La fine dei lavori di riqualificazione della Dogana slitta a causa delle condizioni meteo. Mentre la - facebook.com facebook
