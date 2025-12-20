Il successo di Baldur’s Gate III ha dato il giusto risalto ad un team di sviluppo talentuoso che già con i primi due Divinity era riuscito nell’intento di fare appassionare i fan dei gdr a turni, adesso che sono considerati un élite riusciranno a soddisfare le enormi aspettative? Nell’estate del 2023, Larian ha portato a termine il lungo sviluppo di Baldur’s Gate III dopo anni di accesso anticipato. Nel corso del periodo di dialogo e test condiviso con i supporter, il team belga ha messo in pratica tutti i consigli offerti dalla community allo scopo di perfezionare la formula di gioco e di aggiungere contenuti che potessero arricchire la lore e la trama. 🔗 Leggi su Esports247.it

Divinity è un fulmine a ciel sereno: Larian riuscirà a farlo diventare il nuovo Baldur's Gate?

