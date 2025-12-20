Disagi al rientro dalla Supercoppa la Serie A | scuse ai tifosi e rimborsi totali
La Lega Calcio Serie A ha espresso sconcerto per i disagi vissuti da circa 130 tifosi italiani al loro rientro all’aeroporto di Napoli, dopo la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. L’episodio si è verificato nella mattinata odierna a Capodichino, dove una parte dei sostenitori è rimasta bloccata per diverse ore. La trasferta era stata organizzata dalla Lega Serie A per quasi 200 tifosi delle quattro squadre partecipanti alla Supercoppa, con il supporto di partner tecnici specializzati nei voli charter. Secondo quanto ricostruito, dopo l’atterraggio a Napoli sono emerse problematiche legate alla documentazione di volo dei passeggeri diretti a Milano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Trasferito d'ufficio al rientro dalla missione all'estero, militare vince il ricorso: sì all'indennità per i disagi
Leggi anche: Rimborsi agli automobilisti per "i disagi": cosa succede ai pedaggi autostradali
Supercoppa, disagi a Capodichino per il rientro dei tifosi in transito per Milano. Lega: “Rimborsi” - Bloccati in aeroporto dalla polizia di frontiera per ore a causa di problemi alla documentazione di volo. msn.com
Cos'è successo all'aeroporto di Napoli-Capodichino con i 130 tifosi rientrati da Riad: "Fermi come clandestini", "Sequestro di persona" - I sostenitori invitati in Arabia Saudita per le semifinali della Supercoppa hanno dovuto convivere con forti disagi al rientro in Italia. goal.com
Supercoppa a Riyadh, Serie A in stand-by: come cambia il calendario e quando si recupera - Quattro big in Arabia, quattro partite da recuperare a gennaio: tutte le date, gli orari, le tv e gli effetti sulla corsa al campionato ... lasicilia.it
Centinaia di passeggeri bloccati a Malpensa: il volo EasyJet Milano-Catania è stato cancellato all’ultimo minuto senza spiegazioni, mettendo a rischio il rientro in Sicilia per Natale e causando disagi e spese extra fino a 400 euro. LEGGI L'ARTICOLO: https:// - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.