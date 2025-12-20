La Lega Calcio Serie A ha espresso sconcerto per i disagi vissuti da circa 130 tifosi italiani al loro rientro all’aeroporto di Napoli, dopo la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. L’episodio si è verificato nella mattinata odierna a Capodichino, dove una parte dei sostenitori è rimasta bloccata per diverse ore. La trasferta era stata organizzata dalla Lega Serie A per quasi 200 tifosi delle quattro squadre partecipanti alla Supercoppa, con il supporto di partner tecnici specializzati nei voli charter. Secondo quanto ricostruito, dopo l’atterraggio a Napoli sono emerse problematiche legate alla documentazione di volo dei passeggeri diretti a Milano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Disagi al rientro dalla Supercoppa, la Serie A: scuse ai tifosi e rimborsi totali

Leggi anche: Trasferito d'ufficio al rientro dalla missione all'estero, militare vince il ricorso: sì all'indennità per i disagi

Leggi anche: Rimborsi agli automobilisti per "i disagi": cosa succede ai pedaggi autostradali

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Supercoppa, disagi a Capodichino per il rientro dei tifosi in transito per Milano. Lega: “Rimborsi” - Bloccati in aeroporto dalla polizia di frontiera per ore a causa di problemi alla documentazione di volo. msn.com