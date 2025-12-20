Il Napoli è focalizzato sulla sfida contro il Bologna valevole per la finale di Supercoppa Italiana. Il successo per 2-0 contro il Milan regala alla formazione di Antonio Conte la chance di giocarsi un altro trofeo in un’annata ricca di gioia e successo. Per i tifosi presenti in Arabia Saudita il rientro è tuttavia stato piuttosto complesso per via di problematiche all’arrivo a Capodichino. La Lega Serie A ha voluto fare chiarezza, scusandosi per la situazione di disagio venutasi a creare. Problemi a Capodichino per i tifosi di ritorno dalla Supercoppa: l’accaduto. Quest’oggi la Lega Calcio Serie A ha emanato un comunicato ufficiale in cui ha voluto mettere chiarezza dopo quanto accaduto all’aeroporto di Capodichino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Disagi a Capodichino dopo la Supercoppa, gesto a sorpresa della Lega: che cosa è accaduto

Leggi anche: Verona Inter, attimi di tensione dopo il gol di Giovane: i nerazzurri non hanno gradito quel gesto! Ecco che cosa è accaduto

Leggi anche: Juve Torino: il gesto della Curva Maratona verso il derby della Mole di sabato. Cosa è accaduto al fischio finale del match col Pisa!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Supercoppa, disagi a Capodichino per il rientro dei tifosi in transito per Milano. Lega: “Rimborsi” - Bloccati in aeroporto dalla polizia di frontiera per ore a causa di problemi alla documentazione di volo. msn.com