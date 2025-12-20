"Disabile due volte, mi spiace per lui". Questa è solo una di una lunga serie di attacchi social che, dopo Veronica Passaretti, ora hanno colpito anche Emanuel Cosmin Stoica, disability manager di 26 anni, affetto da Sma, colpevole di aver presentato ad Atreju il suo libro dal titolo Scomodo come la verità. "Imbarazzante. Peggio dei poveri che votano a destra ci sono i disabili che votano a destra. Qualcuno gli spieghi che in una società fascista non c'è posto per quelli come lui", è uno dei commenti più diretti. E ancora: "Spoiler: non avete idea di quante persone disabili siano intolleranti e sostengano queste idee". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Disabile due volte". L'odio sociale colpisce Emanuel Stoica per la sua presenza ad Atreju

