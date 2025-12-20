Dio è con noi | così ha detto ieri Zar Putin nel corso dell’annuale conferenza stampa-sproloquio

Alcuni secoli or sono, “Dio è con noi” era il motto dei Cavalieri Teutonici. A voler essere più precisi, la formulazione ufficiale dell’espressione, in tedesco, era Gott mit uns. Passando di mano pressappoco a ogni cambio di generazione, ieri è stata ripresa da Zar Putin nel corso della conferenza stampa che ogni anno tiene a Mosca per i giornalisti provenienti dai quattro angoli di Santa Madre Russia. Quell’assise, che meglio sarebbe definire “sproloquio a sproposito”, è durata circa quattro ore e mezza, offrendo diversi siparietti allestiti al momento con il contributo della platea. Le perle invece sono state messe in scena, ciascuna al momento ritenuto opportuno, dal padrone di casa, che ha manifestato così interesse per le “cose dell’altro mondo’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

