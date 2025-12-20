"L’acqua che scorreva nell’Enza oggi era così pura che me la sarei bevuta". La battuta è scappata a Stefano Orlandini, durante l’incontro sull’invaso di Vetto che si è svolto giovedì sera a Sorbolo Mezzani nell’ambito dell’iter di Dibattito pubblico. Dalla serata è emerso come l’ipotesi migliore sia realizzare lo sbarramento alla Stretta di Vetto anziché a quella delle Gazze, soluzione che porterebbe il borgo di Atticola a essere sommerso. Dopo l’introduzione di Andrea Pillon, responsabile del Dp, e i saluti del sindaco Nicola Cesari, sono intervenuti Lorenzo Catellani (pres. Bonifica Emilia Centrale) e Francesca Mantelli (pres. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diga: "Sbarramento? Meglio Vetto di Gazze"

Leggi anche: Diga di Vetto, fuoco incrociato sul progetto

Leggi anche: Diga di Vetto: l’appello degli ambientalisti: "Non sprechiamo soldi"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Diga: Sbarramento? Meglio Vetto di Gazze; Tutti i dubbi dei cittadini. Da Atticola all’impatto ambientale: Le decisioni dopo il progetto; Diga di Vetto, la visita di Salvini: Servono 12 milioni per partire. Li troveremo entro l’estate ’27.

Diga di Vetto, la visita di Salvini: "Servono 12 milioni per partire. Li troveremo entro l’estate ’27" - Ieri il sopralluogo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le istituzioni locali "Non parto per rimanere a metà del fiume: il progetto esecutivo arriverà in un anno e mezzo". msn.com