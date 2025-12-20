Di quanti missili dispone la Russia? Tra Kiev e Washington è guerra dei numeri
Mentre diplomatici statunitensi avvertono del ritmo di produzione dell’arsenale russo, alcune fonti ucraine ridimensionano le previsioni circa le capacità di Mosca. Ma la persistente disponibilità di missili russi, balistici e da crociera, non sembra indicare né un rallentamento nella produzione né una significativa riduzione delle scorte del Cremlino. Il GUR ucraino contesta i dati USA. La resilienza di Mosca nelle capacità di produzione missilistica e incremento del proprio arsenale è interpretata come una minaccia strategica crescente, che influenza la percezione della durata e della complessità della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com
