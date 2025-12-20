Mentre diplomatici statunitensi avvertono del ritmo di produzione dell’arsenale russo, alcune fonti ucraine ridimensionano le previsioni circa le capacità di Mosca. Ma la persistente disponibilità di missili russi, balistici e da crociera, non sembra indicare né un rallentamento nella produzione né una significativa riduzione delle scorte del Cremlino. Il GUR ucraino contesta i dati USA. La resilienza di Mosca nelle capacità di produzione missilistica e incremento del proprio arsenale è interpretata come una minaccia strategica crescente, che influenza la percezione della durata e della complessità della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Di quanti missili dispone la Russia? Tra Kiev e Washington è “guerra dei numeri”

Leggi anche: Guerra in Ucraina: colloqui tra Usa e Russia ad Abu Dhabi, nella notte pioggia di missili su Kiev

Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, in Florida i colloqui tra Washington e Kiev, Zelensky: “Bene il dialogo”. Trump: “Chance per un accordo”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il sistema di difesa aerea russo tiene ma ha tre punti deboli: elettronica, software e geografia; Odessa, il maxi attacco russo con droni e missili: colpita anche una nave turca nel porto; Asset russi, al vertice spunta un piano B. Zelensky incalza sui fondi. Trump: Kiev si muova - Confronto al Consiglio europeo su nuova bozza per asset; Ucraina, Zelensky e l’allarme: “Polonia nel mirino di Putin”.

Russia, quanto costano (davvero) i missili? Dalla "triade alata" a lunga gittata ai razzi con testate nucleari - 101, noto anche come Izdeliye 504AP, una modifica sviluppata durante la guerra, dotata di una trappola termica e di un sistema di guerra ... ilmessaggero.it

Russia, quanto costano (davvero) i missili? Dalla "triade alata" a lunga gittata ai razzi con testate nucleari - ipersonica, uno dei cui principali rappresentanti è il missile balistico aviolanciato 9- ilmessaggero.it

Il Burevestnik russo e gli altri missili più potenti al mondo: quanto costano e quali ha l’Europa nei suoi arsenali (Italia compresa) - Il test russo del missile nucleare a propulsione autonoma riaccende la corsa globale agli armamenti strategici. milanofinanza.it

L'Ucraina conduce una pulizia dell'aviazione strategica russa: l'esercito di Putin resta senza ...

In Sardegna si prepara la guerra. O si testano armi per evitarla. Dipende dai punti di vista. Nel poligono interforze del Salto di Quirra il 3 dicembre è stato effettuato un lancio di missili con il Sampt-T Ng - facebook.com facebook