Shopping del figlio di mister Luxottica che voleva Gedi. Preso pure il 30% del «Giornale». Leonardo Maria Del Vecchio entra clamorosamente nel mondo dell’editoria italiana. Il figlio del fondatore di Luxottica entra nel capitale de Il Giornale e, in parallelo, si prepara a chiudere la trattativa esclusiva per con la famiglia Monti-Riffeser per la maggioranza di QN, il gruppo che riunisce Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. L’obiettivo è quello di costruire un polo dell’informazione, con capitale italiano e ambizioni di sviluppo. Il primo passo è sato ufficializzato ieri. Lmdv Capital, la cassaforte personale di Del Vecchio, ha rilevato il 30% de I l Giornale da Finanziaria Tosinvest, la holding della famiglia Angelucci. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Del Vecchio junior diventa editore: è a un passo da rilevare il «Qn»

Leggi anche: Del Vecchio, escluso da Gedi, entra nel Giornale e punta QN

Leggi anche: Leonardo Maria Del Vecchio punta “Il Giornale”: in corso a Roma la trattativa per rilevare (per ora) il 30% del quotidiano fondato da Montanelli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Del Vecchio ora tratta per il controllo di QN, Resto del Carlino, Nazione e Giorno.

Leonardo Maria Del Vecchio compra il 30% de Il Giornale e tratta il Gruppo QN: “Voglio creare un nuovo polo editoriale italiano” - L'annuncio della doppia operazione dopo il fallito assalto a Gedi: "Non possiamo accettare che il futuro dell’informazione venga deciso esclusivamente dagli algoritmi o da piattaforme che non investon ... tpi.it