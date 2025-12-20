Del Vecchio escluso da Gedi entra nel Giornale e punta QN
Dopo aver manifestato interesse per Gedi, il gruppo in mano agli Elkann che possiede tra le altre cose Repubblica e Stampa, Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio si orienta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Del Vecchio entra nel Giornale, ma l’obiettivo è l'acquisto di QN
Leggi anche: Editoria, Del Vecchio si prende il 30% de Il Giornale e prepara la scalata al Qn: nel mirino Giorno, Resto del Carlino e Nazione
Gedi, Del Vecchio in corsa: offerti a Elkann 140 milioni. Ma resta in vantaggio la greca Antenna - Leonardo Maria Del Vecchio con la sua Lmdv Capital entra in campo nella gara per l’acquisto di Gedi, la società editoriale che possiede La Repubblica e La Stampa ... msn.com
Vendita di Gedi: La Sfida Epocale tra Del Vecchio e Kyriakou - La vendita di Gedi è imminente, con proposte rilevanti in fase di valutazione. notizie.it
