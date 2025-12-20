Dehors sequestrati Procura contabile punge Comune Napoli e Municipalità 5

La recente inchiesta della Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania, delegata alla Polizia Locale di Napoli, ha portato al sequestro di dehors e gazebo nel quartiere Vomero. L’indagine, avviata dopo un blitz il 5 dicembre, mira a verificare la regolarità delle concessioni rilasciate dall’amministrazione comunale. L’attenzione si concentra sulle procedure e sui requisiti adottati, sollevando dubbi sulla legittimità di alcune concessioni. Dehors sequestrati, Procura

Tempo di lettura: 2 minuti Ha prodotto l’effetto atteso, l’inchiesta delegata dalla Procura regionale presso la Corte dei conti della Campania alla Polizia Locale di Napoli (titolare vice procuratore generale Davide Vitale) che negli ultimi giorni, dopo il blitz di venerdì 5 dicembre (peraaltro ancora in corso), ha iniziato a passare al setaccio le concessioni dell’amministrazione comunale per l’installazione di dehors e gazebo nel quartiere Vomero della città. Gli accertamenti interforze della Municipale – così come specificatamente voluto dalla autorità giudiziaria – si sono concentrati sul corretto utilizzo degli spazi concessi, sia dal punto di vista dell’area occupata, sia soprattutto e con particolare attenzione sotto il profilo della conformità delle tipologie di struttureutilizzo introdotte dagli operatori rispetto a quelle annoverate nella concessione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

