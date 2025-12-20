Dehors e gazebo sequestrati al Vomero Controlli su occupazione suolo non sui pagamenti

Recentemente, sono stati sequestrati dehors e gazebo al Vomero nell'ambito di controlli sull'occupazione del suolo pubblico. La Corte dei Conti ha precisato che l'attività si concentra sulle irregolarità nell'occupazione e nelle installazioni, non sui pagamenti. È importante che gli autori delle eventuali irregolarità siano chiamati a rispondere delle proprie azioni, garantendo così la regolarità delle occupazioni pubbliche.

Dehors e Gazebo sequestrati. "Controlli per corretto utilizzo di suolo e non su regolarità dei pagamenti" - Parla il procuratore regionale della Corte dei conti Giuseppone: " non si può non chiamare a rispondere gli autori di irregolarità" (ANSA) ... ansa.it

Vomero, sono 10 i gazebo di bar e ristoranti sequestrati: tutte le contestazioni e cosa succede ora - Sono 10 i gazebo sequestrati al Vomero venerdì nell'ambito di una operazione interforze, coordinata dalla Corte dei Conti ... fanpage.it

È esploso il nodo legato ai gazebo e ai dehors che da anni occupano porzioni sempre più ampie di suolo pubblico, cambiando l’aspetto delle principali strade dello shopping. - facebook.com facebook

