Dehors e gazebo sequestrati al Vomero Controlli su occupazione suolo non sui pagamenti
Recentemente, sono stati sequestrati dehors e gazebo al Vomero nell'ambito di controlli sull'occupazione del suolo pubblico. La Corte dei Conti ha precisato che l'attività si concentra sulle irregolarità nell'occupazione e nelle installazioni, non sui pagamenti. È importante che gli autori delle eventuali irregolarità siano chiamati a rispondere delle proprie azioni, garantendo così la regolarità delle occupazioni pubbliche.
La Corte dei Conti: "Non si possono non chiamare a rispondere gli autori delle irregolarità". L'inchiesta riguarda lo spazio occupato e il tipo di installazioni usate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dehors sotto sequestro al Vomero, i commercianti non ci stanno: A rischio centinaia di posti di lavoro
Dehors e gazebo sequestrati al Vomero, "Controlli su occupazione suolo, non sui pagamenti" - La Corte dei Conti: "Non si possono non chiamare a rispondere gli autori delle irregolarità".
Dehors e Gazebo sequestrati. "Controlli per corretto utilizzo di suolo e non su regolarità dei pagamenti" - Parla il procuratore regionale della Corte dei conti Giuseppone: " non si può non chiamare a rispondere gli autori di irregolarità"
Vomero, sono 10 i gazebo di bar e ristoranti sequestrati: tutte le contestazioni e cosa succede ora - Sono 10 i gazebo sequestrati al Vomero venerdì nell'ambito di una operazione interforze, coordinata dalla Corte dei Conti
È esploso il nodo legato ai gazebo e ai dehors che da anni occupano porzioni sempre più ampie di suolo pubblico, cambiando l'aspetto delle principali strade dello shopping.
