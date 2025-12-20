Inter News 24 Stefan de Vrij può lasciare l’Inter nella sessione invernale di calciomercato? Andiamo a vedere insieme le ultime notizie sul futuro dell’olandese. Secondo quanto riportato dall’analisi de Il Corriere dello Sport, la sessione invernale della Beneamata potrebbe ruotare attorno a un nodo cruciale nel reparto arretrato. La situazione da monitorare con estrema attenzione è quella relativa a Stefan de Vrij, l’esperto difensore centrale olandese noto per la sua intelligenza tattica e il grande senso della posizione. Nonostante le sue doti, il calciatore ha trovato finora uno spazio limitato nelle rotazioni di Cristian Chivu, l’ex leggendario difensore del Triplete oggi alla guida tecnica dei meneghini, che sembra aver stabilito gerarchie differenti per il suo undici titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Vrij pronto a lasciare l’Inter a gennaio? Le ultime notizie

Leggi anche: De Vrij può lasciare l’Inter già a gennaio? Dal desiderio Mondiale alla corte dall’estero: 4 club sulle sue tracce!

Leggi anche: De Vrij pronto a partire titolare stasera. Ma a gennaio…

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

De Vrij può lasciare l'Inter a gennaio e altre 2 storie sui Nerazzurri che potresti esserti perso; Inter, De Vrij pronto a salutare: quattro offerte per il difensore olandese; Addio all’Inter e colpo a zero in Serie A: arriva De Vrij in difesa; Calciomercato, l'ex Lazio de Vrij sempre più vicino a lasciare l'Inter: potrebbe sfidare i biancocelesti con questa squadra.

Inter, De Vrij pronto a salutare: quattro offerte per il difensore olandese - Stefan de Vrij ha deciso il suo futuro: il difensore olandese vuole lasciare l’Inter già a gennaio. sportface.it