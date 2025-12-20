De Marchi e Colomba su Dallinga e sulla finale di Supercoppa Napoli – Bologna

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallinga, l’intermediario a Stile TV: “Il Bologna ha chiuso le porte e lui vuol restare. Poi il mercato è imprevedibile”. A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Marco De Marchi, ex calciatore del Bologna ed intermediario di Dallinga: “Il Bologna si è consacrato ad alti livelli. Il presidente Saputo disse che avrebbe riportato la squadra in alto, ed è stato di parola. Ci sono stati anche momenti difficili e di cambiamento, ma oggi, con Sartori, Di Vaio e gli allenatori che si sono succeduti, è arrivato a competere con i club più importanti in Italia. 🔗 Leggi su Parlami.eu

