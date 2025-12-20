David Luiz | Conte mi voleva a Napoli mi ha detto che aveva bisogno di un calciatore intenso e folle come me
L’ex difensore del Chelsea, ora al Pafos, David Luiz ha dichiarato nel documentario “ Pafos, risvegliare la passione di un’isola ” che Antonio Conte lo aveva chiamato per venire a Napoli lo scorso anno. Le parole di David Luiz. Su Conte ha dichiarato: «Quando eravamo al Chelsea io e lui litigavamo di continuo, ma entrambi volevamo la stessa cosa. Pensavo che lui fosse arrabbiato con me da molti anni. Ma poi abbiamo vinto la Premier League e la Fa Cup. Prima di tornare in Europa mi voleva al Napoli. Ha detto che aveva bisogno di un giocatore come me, intenso e folle. Alla fine non sono andato perché non avevo il passaporto europeo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
