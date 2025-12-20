David Gulley & The Cleveland Chorale al ' Concerto di Natale' di Suoni del Sud

Torna uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati di ‘Suoni del Sud’: il tradizionale Concerto di Natale. Quest'anno, l'Orchestra si unisce a un'eccellenza internazionale, ovvero David Gulley & The Cleveland Chorale.Il concerto, intitolato ‘Il Gospel di Natale’, si terrà lunedì 22 dicembre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - David Gulley & The Cleveland Chorale al 'Concerto di Natale' di Suoni del Sud Leggi anche: A Molfetta il gospel dall’Ohio con David Gulley & The Cleveland Chorale Leggi anche: “Suoni di Natale. Suoni di Pace”, il concerto ad Aquilonia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gospel è sinonimo di Natale: David Gulley & The Cleveland Chorale in cattedrale a Molfetta; Il Natale di Camerino si veste di gospel con il Cleveland Chorale; A Molfetta il gospel dall’Ohio con David Gulley & The Cleveland Chorale. Gospel è sinonimo di Natale: David Gulley & The Cleveland Chorale in cattedrale a Molfetta - Il leader del gruppo dell’Ohio, tra i più affermati nella scena statunitense, si è esibito per i presidenti Bill Clinton, George W. bari.repubblica.it

David Gulley & The Cleveland Chorale: il gospel dall’Ohio illumina la Cattedrale di Molfetta - David Gulley, fondatore e direttore del Cleveland Chorale, è un artista di fama internazionale che ha avuto l’onore di esibirsi per tre presidenti americani: Bill Clinton, George W. giornaledipuglia.com

Papa Leone XIV agli Artisti del Concerto di Natale 2025: La musica è un luogo dell'anima

Un evento epico a Molfetta! Il Grande Gospel in Cattedrale: una notte di musica, emozione e gioia con David Gulley & The Cleveland Chorale! • Quando: 19 Dicembre 2025 • Dove: Cattedrale di Molfetta (ore 20:30 - apertura porte 20:00) Conosci The Clevelan - facebook.com facebook

Sabato 27 dicembre al Teatro Guglielmi di #Massa, David Gulley & The Cleveland Chorale porteranno la magia del #gospel: musica che unisce, ispira e trasforma. bit.ly/Gospel-Massa Davide Papalini [ bit.ly/4oA2yTO] @ViaFrancigenaEU @regioneto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.