Datore di lavoro droga la minestra della dipendente poi la stupra mentre è incosciente I dubbi al risveglio | Chi mi ha cambiata?

Un episodio grave e inquietante si è verificato quando un datore di lavoro ha somministrato una sostanza stupefacente alla dipendente, abusando di lei mentre era incosciente. La donna, al risveglio, si è trovata confusa e ha iniziato a chiedersi: «Chi mi ha cambiata?». Un caso che solleva importanti questioni sulla sicurezza e i diritti delle lavoratrici, e che richiede un intervento deciso delle autorità.

Ha messo la 'droga dello stupro' dentro la minestra di una dipendente per poi abusare di lei mentre era incoscente. È successo a Prato dove un datore di lavoro di 59anni è in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Datore di lavoro droga la minestra della dipendente, poi la stupra mentre è incosciente. I dubbi al risveglio: «Chi mi ha cambiata?» Leggi anche: Mette droga nella minestra, la offre alla sua dipendente e poi la stupra: arrestato 59enne a Prato Leggi anche: Versa la droga nella minestra della dipendente e la stupra: fermato La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Prato, il datore di lavoro le mette la droga nella minestra e la violenta; Prato, drogata con la minestra e violentata: 24enne si risveglia in un camper. Fermato il datore di lavoro; Ragazza violentata a Prato dal datore di lavoro, 24enne drogata con una minestra si risveglia nel camper; “Droga dello stupro nella minestra, poi ha violentato una dipendente”: arrestato un 59enne a Prato. Datore di lavoro droga la minestra della dipendente, poi la stupra mentre è incosciente. I dubbi al risveglio: «Chi mi ha cambiata?» - La vicenda è emersa dai racconti della stessa giovane, aggredita nei locali della ditta e poi riportata a casa dallo stesso presunto aggressore Ha messo la 'droga dello stupro' dentro la minestra di ... leggo.it

