Danneggia presepe inneggia ad Allah e picchia gli agenti | guineano subito libero

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato rimesso in libertà, senza l'applicazione di misure cautelari, il 31enne arrestato dopo aver danneggiato il presepe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

