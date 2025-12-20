Danneggia presepe inneggia ad Allah e picchia gli agenti | guineano subito libero
È stato rimesso in libertà, senza l'applicazione di misure cautelari, il 31enne arrestato dopo aver danneggiato il presepe. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Danneggia il presepe sotto il portico della Loggia inneggiando ad Allah, torna in libertà - È stato rimesso in libertà senza l'applicazione di misure cautelari il 31enne di origine guineana arrestato dopo aver danneggiato il presepe allestito sotto il portico di piazza Loggia a Brescia. brescia.corriere.it
Danneggia il presepe in Loggia e aggredisce gli agenti: bloccato un uomo - Un gesto vandalico nel cuore della città : un uomo, che è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale e da alcuni passanti, ha danneggiato il presepe allestito sotto la Loggia. giornaledibrescia.it
Danneggia il presepe in Loggia, il 31enne torna in libertà
