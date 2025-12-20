Daniel Fonseca, doppio ex di Juve Roma, ha parlato così di Spalletti e Gasperini ma non solo nel giorno del big match dello Stadium. Daniel Fonseca, autore di tre stagioni a Roma e quattro con la Juve, ha rilasciato questa intervista a La Gazzetta dello Sport nel giorno della super sfida della 16ª giornata all’Allianz Stadium. JUVE ROMA, PER CHI CONTA DI PIU? – « Per la Juventus. I bianconeri giocano in casa e hanno bisogno di un successo per accorciare sulla Roma e sulle rivali. Stiamo assistendo a un campionato equilibrato, senza cannibali, e non siamo nemmeno a metà: la squadra di Spalletti vincendo potrebbe ambire a rientrare nel giro scudetto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Daniel Fonseca svela: «Spero che la Juventus rinnovi presto il contratto di Spalletti, ha il carisma giusto per aprire un ciclo. Mercato? Penserei a Lewandowski a zero»

Leggi anche: Chiellini ha parlato prima di Juventus Sporting: «Spalletti può aprire un nuovo ciclo, Vlahovic pensa solo alla Juve»

Leggi anche: Napoli Juve, Daniel Fonseca: «Spalletti può farti vincere lo scudetto, Conte è un allenatore che tutto il mondo invidia. Ecco per chi farò il tifo»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Daniel Fonseca svela: «Penserei a Lewandowski a zero».

Oggi alle 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico #RomaComo. Ci siamo chiesti: chi sono i doppi ex della sfida Andrea #Belotti Marco #Cassetti Daniel #Fonseca #ASRoma #SerieA x.com

Daniel Fonseca Goal Napoli 1-2 Juventus Serie A 1997-98 Matchday 8 #danielfonseca #JuventusFC #sscnapoli #SerieA #footballhistory - facebook.com facebook