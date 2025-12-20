D’Ambrosio | Lautaro? Era egoista appena arrivato ora…

D’Ambrosio. Danilo D’Ambrosio, ex difensore dell’ Inter, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Lega Serie A, rivelando alcuni retroscena sulla personalità di alcuni suoi ex compagni. “ Lautaro ride poco? No, è simpatico. È un po’ come Dumfries, fanno vedere che sono seri però sono divertenti. Per loro quando entri nel tappeto verde è lavoro, è dedizione, è serietà, e quindi vogliono trasmetterlo. Ovviamente Lautaro ha anche un ruolo importante, essendo capitano “, ha spiegato l’ex nerazzurro. D’Ambrosio ha voluto sottolineare il lato professionale e rigoroso di Lautaro, evidenziando come questi tratti contribuiscano all’armonia dello spogliatoio e alla dedizione della squadra durante gli allenamenti e le partite. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

